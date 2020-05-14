Чемпіон IBF Лопес відмовився від бою з Ломаченком

Фото: Лопес і Ломаченко (instagram.com/lomus_official)

Схоже, коронавірус завадить українцю стати абсолютним чемпіоном

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес заявив, що запланований поєдинок з українцем Василем Ломаченком не відбудуться. Про це повідомляє Boxingnews24.

За його словами, все через заборону на перельоти, введеного через пандемію коронавірусу.

"Бій з Ломой не відбудуться, тому що він знаходиться в Україні, а через заборону на перельоти він не може потрапити в США", - заявив Теофімо Лопес.

Тому американський чемпіон вже розпочав пошуки наступного суперника.

"Ми намагалися організувати бій з Девіном Хейні, але вони не відповіли нам. Є 15 кращих боксерів в моїй ваговій категорії, але більшість з них знаходяться за межами країни. Це відстій. Джервонта Девіс, я хочу битися. Я думаю, що мій пояс каже про те, що я кращий", - додав Лопес.

Ломаченко володіє титулами WBC, WBA та WBO. Для звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі українцю не вистачає пояса за версією IBF. Спочатку бій Ломаченко і Лопеса планували провести 30 травня. У березні поєдинок був відкладений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, раніше промоутер Ломаченка заявив, що через карантин він не може організувати бій. Він висловив надію, що поєдинок можна буде провести восени, зазначивши при цьому, що бій без глядачів не відбудеться.

Автор: Вера Олейник