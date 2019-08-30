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Ломаченко і Кемпбелл показали однакову вагу

Новини » Спорт    30.08.2019 - 17:07
Ломаченко і Кемпбелл показали однакову вагу

Також боксери провели традиційну битву поглядів

Український чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) і британський боксер Люк Кемпбелл (20-2, 18 КО) пройшли процедуру зважування. Про це повідомляє в Twitter промоутерська компанія Top Rank.

Обидва боксери без проблем вписалися в ліміт легкої ваги, показавши на вагах однакову вагу - 60,9 кг.

Також соперні влаштували традиційну дуель поглядів. Боксери повернулись один до одного і деякий час дивилися один одному в очі.

Бій відбудеться 31 серпня на арені О2 в Лондоні (Велика Британія). На кону в поєдинку буде стояти вакантний титул чемпіона світу в другій легкій вазі за версією WBC, а також пояса WBO і WBA, що належать українцю.

Бій розсудить шотландський рефері Віктор Лафлін. У рингу буде працювати бригада, що складається з мексиканця Омара Мінтуна, канадця Бенуа Россель і француза Жана Роберта Лайна. Лафлін раніше не доводилося судити матчі ні Ломаченко, ні Кемпбелла.

Названий ще один можливий суперник Усика на дебютний бій у супертяжах Усик буде присутній на бою Ломаченко проти Кемпбелла
Новини України Василь ЛомаченкобойБокс
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