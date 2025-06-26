Лома, Мэнни, Фьюри... Усик выбрал пятерку боксеров для футбольного матча

Звездная пятерка

Усик присоединился к развлекательному челленджу от DAZN. В нем украинцу предложили представить, каких боксеров он бы пригласил в свою футбольную команду.

Задача перед Усиком стояла простая: выбрать пятерых бойцов, с которыми он мог бы выйти на футбольное поле. Результат получился ярким и с ноткой юмора - Усик не сдерживался в выборе звездных имен.

"Ломаченко, потому что он хороший футболист, Он похож на Месси. Тайсон Фьюри. Голкипер - Дерек Чисора. Мэнни Пакьяо. И я - потому что это моя команда", - назвал свой список чемпион.

Усик не взял в свой состав обладателя титула IBF - британца Даниэля Дюбуа, с которым менее чем через месяц сойдется в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой состоится 19 июля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".