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Лома, Мэнни, Фьюри... Усик выбрал пятерку боксеров для футбольного матча

По словам Усика, Ломаченко похож на Месси (коллаж РБК-Украина)
Автор: Андрей Костенко

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик составил футбольную команду из боксеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на boxingukraineboxing.

Звездная пятерка

Усик присоединился к развлекательному челленджу от DAZN. В нем украинцу предложили представить, каких боксеров он бы пригласил в свою футбольную команду.

Задача перед Усиком стояла простая: выбрать пятерых бойцов, с которыми он мог бы выйти на футбольное поле. Результат получился ярким и с ноткой юмора - Усик не сдерживался в выборе звездных имен.

"Ломаченко, потому что он хороший футболист, Он похож на Месси. Тайсон Фьюри. Голкипер - Дерек Чисора. Мэнни Пакьяо. И я - потому что это моя команда", - назвал свой список чемпион.

Усик не взял в свой состав обладателя титула IBF - британца Даниэля Дюбуа, с которым менее чем через месяц сойдется в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой состоится 19 июля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

Футбольная карьера Усика: что известно

Чемпион мира по боксу подписал контракт с житомирским "Полесьем" в июле 2023 года. Житомирцы тогда как раз получили право играть в украинской Премьер-лиге.

Перед тем Усик уже успел сыграть за житомирскую команду. В начале 2022 года он вышел на замену в матче против ровенского "Вереса" в товарищеском турнире Winter Cup. На 77-й минуте встречи он заменил нападающего Филиппа Будковского.

На официальном сайте "Полесья" Усик значится в составе команды. В списке игроков он фигурирует как нападающий, выступающий под номером 17. Однако в официальной заявке клуба на сайте УПЛ боксера нет.

Ранее сообщили, что Усик перед боем с Дюбуа получил нового промоутера.

Также читайте о 5 главных победах, благодаря которым Усик стал королем бокса.

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