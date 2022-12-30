ua ru
Пт, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лапша на уши россиян: Игнат о "бесконечных "Калибрах" Минобороны России

Новина українською →
Пятница 30 декабря 2022 15:49
Лапша на уши россиян: Игнат о "бесконечных "Калибрах" Минобороны России Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Жалкое Министерство обороны России во время очередного обстрела по Украине заявило о "бесконечных" запасах "Калибров". Однако, такое заявление, является всего-навсего лапшой для ушей россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире "Espreso TV" и национального телемарафона.

Контроль за соблюдением санкции не позволит России производить "Калибры" или другое вооружение. Минобороны намеренно вешает лапшу россиянам подобными заявлениями, чтобы хоть как-то оправдать новости о том, сколько ракет осталось у страны для массированных ударов.

"Это лапша лапшинная для собственной аудитории. Это понятно. Они же не скажут, что Запад и украинские СМИ считают "Калибры", еще на 3 удара, еще на 2... Они же должны своему электорату говорить, что будут делать "Калибры" до конца своих дней. А что с производством, насколько оно успевает, может ли что-то произойти на том производстве? Могут ли санкции повлиять так, чтобы не только "Калибры", но и гражданская авиация и все остальные, нефтедобывающая отрасль их остановилась... Конечно, могут", - пояснил Игнат.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк также прокомментировала заявление Минобороны России по поводу "Калибров".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Министерство обороны РФ
NEWS
Война без выходных. Есть ли угроза ракетных ударов на Новый год и Рождество
Война без выходных. Есть ли угроза ракетных ударов на Новый год и Рождество
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок