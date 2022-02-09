Локдаун в Україні. "Червона" зона розширюється з 11 лютого, "жовтих" областей тільки три

Сьогодні в "червоній" зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області, але з 11 лютого їх стане більше. В "жовтій" зоні карантину тільки три області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
У "жовтій" зоні карантину перебувають Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області. В "червоній" зоні карантину - Івано-Франківська та Рівненська області.
З 11 лютого в цю зону перейдуть Закарпатська, Луганська та Хмельницька області.
Всі інші регіони - "помаранчеві".