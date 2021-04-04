Локдаун у Києві посилиться завтра: як будуть ходити потяги

Завтра, 5 квітня, істотно посилиться локдаун в Києві аж до обмежень на громадському транспорті. При цьому на рух поїздів у столиці та Київській області це не вплине.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці" .

У компанії відзначають, що до спеціального розпорядження комісії з ТЕБ та НС обмежувати висадку і посадку пасажирів у Києві та Київській області не будуть. Це означає, що розклад руху поїздів далекого прямування і електричок залишається в силі.

При цьому "Укрзалізниця" закликає пасажирів вирушати в поїздки тільки в разі крайньої необхідності та з обов'язковим дотриманням маскового режиму. Зазначимо, обмеження щодо транспорту в "червоній зоні" встановлюються регіональними комісіями.