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Локдаун у Києві посилиться завтра: як будуть ходити потяги

Автор: РБК-Україна

Завтра, 5 квітня, істотно посилиться локдаун в Києві аж до обмежень на громадському транспорті. При цьому на рух поїздів у столиці та Київській області це не вплине.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

У компанії відзначають, що до спеціального розпорядження комісії з ТЕБ та НС обмежувати висадку і посадку пасажирів у Києві та Київській області не будуть. Це означає, що розклад руху поїздів далекого прямування і електричок залишається в силі.

При цьому "Укрзалізниця" закликає пасажирів вирушати в поїздки тільки в разі крайньої необхідності та з обов'язковим дотриманням маскового режиму. Зазначимо, обмеження щодо транспорту в "червоній зоні" встановлюються регіональними комісіями.

Нагадаємо, з 5 квітня громадський транспорт Києва буде перевозити тільки працівників підприємств критичної інфраструктури за спеціальними перепустками. Такі обмеження триватимуть до 16 квітня.

Раніше РБК-Україна розписало, як тепер будуть пропускати в метро, контролювати, хто заходить в підземку, а також, чи зміниться графік її роботи.

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