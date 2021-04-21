Локдаун у Києві дав результат - менше хворих за добу, - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

Так, за минулу добу у столиці на коронавірус захворіли 965 людей, тоді як 3 квітня, перед локдауном, зафіксували 2053 інфікованих.

"Фахівці зазначають, що запроваджені містом обмеження дають результати. У нас почала знижуватися кількість нових випадків захворювання. Не набагато, але зменшилась кількість хворих, які потребують госпіталізації. Але лікарі наголошують, що більшість пацієнтів, які потрапляють до лікарень - у важкому стані. Тому розслаблятися зарано. І я закликаю всіх мешканців столиці - дотримуйтесь елементарних правил. Максимально обмежуйте контакти, носіть маски, користуйтеся антисептиками. Бо вірус підступний і треба берегтися", - сказав Кличко.

Кличко також повідомив, що в стаціонарах лікарень знаходиться 3 663 хворих. Заповненість ліжок в комунальних закладах - майже 62%.