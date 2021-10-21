Локдаун йде в регіони. Як по Україні посилюють карантин: ситуація в областях

Карантин в Україні продовжують посилювати. На регіональному рівні все більше областей приймають рішення про введення нових обмежень.

Детальніше про ситуацію з карантином в областях України - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Карантин для транспорту

З 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила для міжобласного транспорту. Вже з сьогоднішнього дня при посадці на поїзд, літак або автобус одного квитка недостатньо. Крім проїзного документа пасажири повинні пред'явити і COVID-сертифікат.

Документ про вакцинацію може бути як паперовий, так і в додатку "Дія". Важливо, що для поїздки з "жовтої" зони в "жовту" досить однієї дози вакцини, а ось в "червону" потрібен повний курс. Альтернативою сертифікату може бути негативний ПЛР-тест або тест на антиген.

Зазначимо, мова йде тільки про міжобласний транспорт і тільки для пасажирів від 18 років, на дітей правила не поширюються.

"Червоні" зони

Офіційно на рівні держкомісії ТЕБ і НС "червона" зона введена вже в шести областях. Разом з тим, в п'яти обмеження діють вже, це: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська. Ще одна область - Сумська - почне жити за правилами "червоної" зони з 23 жовтня.

У "червоній" зоні діють правила як за часів локдауна, але з одним винятком. Так, в цій зоні заборонена робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, ТРЦ, ринків, фітнес-центрів. Працювати можуть лише продуктові магазини, банки, аптеки, АЗС, ветклініки, пошта.

Ці правила діють для всіх областей "червоної" зони, але на рівні регіону кожна область може вводити додаткові обмеження. Зокрема, в Запорізькій області такі обмеження введені для громадського транспорту - пасажири повинні бути вакциновані або мати негативний ПЛР-тест.

Разом з тим, обмежень можна уникнути за умови вакцинації 100% персоналу і відвідувачів.

Що в інших областях

Місцева влада має право посилювати карантин не чекаючи рішення держкомісії. Так, про посилення карантину вже заявив Львів, сьогодні про перехід в" червону" зону з 23 жовтня заявила і Хмельницька область. У столиці також готуються посилити карантин - завтра Київ прийме рішення про те, які правила будуть діяти.

Львів

Львів вже кілька разів посилював карантин. На даний момент в місті діє правило, згідно з яким бізнес може працювати за умови вакцинації персоналу, а ось від відвідувачів вакцину не вимагають. Разом з тим, вже з 1 листопада вакцинованими повинні бути і відвідувачі.

Хмельницька область

У Хмельницькій області також прив'язали роботу бізнесу до вакцинації співробітників. Крім того, будуть просити сертифікат або тест у відвідувачів в барах, ресторанах і кафе. Ці правила почнуть діяти з 23 жовтня.

Київ

Столиця визначиться з правилами карантину завтра, 22 жовтня. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що "червона" зона в Києві буде вже в найближчі дні.

Відзначимо, про які саме обмеження йдеться поки не відомо. Варто відзначити, що в компетенції міста, зокрема, і можливість регулювати роботу громадського транспорту. У мерії неодноразово заявляли, що закриття транспорту це крайній захід, але ще з літа столиця готує електронні спецпропуски на випадок локдауна.

Тернопільська область

За новими правилами карантину з 21 жовтня живе і Тернопільска область. Так, у регіоні заборона робота закладів громадського харчування, спортивних залів, продовольчих і непродовольчих ринків, крамниць, державних структур, а також проведення масових заходів у разі відсутності 100% вакцинації або негативного ПЛР тесту чи експрес-тесту або документу від лікаря щодо протипоказань вакцинації у працівників та відвідувачів закладів.