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Локдаун-2021: "Голос" реєструє постанову для захисту вакцинованих від COVID-19

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 10:41
Локдаун-2021: "Голос" реєструє постанову для захисту вакцинованих від COVID-19 Фото: голова фракції "Голос" у Верховній раді Ярослав Железняк (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

Якщо нових карантинних обмежень не уникнути, а допомоги малому і середньому бізнесу не дочекатись, то слід хоча б не заважати вакцинованим українцям працювати та заробляти під час локдауну. Для цього лідер "Голосу" Кіра Рудик ініціювала постанову "Про особливості поширення на вакцинованих осіб обмежень встановлених з метою протидії COVID-19".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Голос" у Верховній раді Ярослава Железняка.

"Ми реєструємо постанову про розумний підхід до локдауну, враховуючи вакцинацію. Все дуже просто: ті підприємства, де вакциновано 80% працівників, мають працювати. Всі заклади мають залишитись відкритими для щеплених відвідувачів та клієнтів. Ми даємо чіткий сигнал громадянам, що вакцинація не тільки допомагає їм зберегти життя і здоров’я, а й береже нашу економіку. Це стимул робити щеплення", - заявив народний депутат.

Іншими словами, якщо в кінотеатрі переважна більшість робітників щеплені від коронавірусу, то вони можуть приймати вакцинованих глядачів, які пред’являть будь-який законодавчовизнаний документ про імунізацію: паперову довідку чи сертифікат в додатку "Дія".

Аналогічні правила стосуються закладів культури, спортзалів, басейнів, закладів громадського харчування (кафе, бари, ресторани), побутового обслуговування населення, торговельно-розважальних закладів, магазинів тощо. Також не може бути заборонене проведення масових заходів, якщо і відвідувачі, і організатори вакциновані.

"Голос" закликає колег підтримати цю ініціативу, адже локдаун не має ставати смертним вироком для підприємців. До того ж, дана постанова зможе заохотити вакцинуватись тих українців, хто цього досі не зробив.

Як повідомлялося, раніше Рудик заявляла, що Кабмін повинен врегулювати правила нових локдаунів з урахуванням вакцинованого населення.

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Ярослав Железняк
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