Уряд має врегулювати правила нових локдаунів з огляду на вакциноване населення, - Рудик

Нова Covid-хвиля набирає обертів і черговий локдаун пророкують восени. Між тим, уряд ніяк не готується до цього: в Кабміні не було жодної серйозної наради на рівні прем'єра щодо можливих карантинних обмежень з чіткими завданнями для міністерств.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера партії Кіри Рудик.

Тому "Голос" закликає готуватись до локдауну вже і підтримати тих, хто постраждає найбільше і може втратити роботу і власну справу.

"Влада не має заважати вакцинованим українцям працювати та заробляти під час локдауну. І тому уряду потрібно врегулювати правила нових локдаунів з огляду на вакциноване населення. Хоча його кількість і мала через провалену кампанію щеплень", - наголошує депутатка.

"Голос" переконаний, що Кабінет міністрів має:

дозволити без перепон працювати підприємствам та компаніям, на яких вакциновано більше 80% співробітників.

не зачиняти підприємства та компанії, що обслуговують споживачів — ресторани, кафе, кінотеатри, перукарні, тренажерні зали чи салони краси, і дозволити обслуговувати вакцинованих клієнтів. Принцип «відкриті для вакцинованих» потрібно розповсюдити на культурні та спортивні події.

дозволити будь-яким крамницям, що забезпечують виконання санітарних норм, працювати.

цього тижня прозвітувати у Верховній Раді, де пояснити нові правила локдаунів з огляду на вакцинованих клієнтів та працівників компаній.

"Голос" закликає колег з усіх фракцій та депутатських груп підтримати ці пропозиції.

"Якщо уряд не зміг забезпечити ані достатніх темпів вакцинації, ані адекватної підтримки економіки під час нових можливих локдаунів, це мають зробити депутати. Локдаун не має стати смертним вироком для бізнесу", - підсумовує Кіра Рудик.