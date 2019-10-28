Логвинський вимагає розслідувати дії співробітників НАЗК

Фото: Георгій Логвинський (nfront.org.ua)

Логвинський вимагає публічних вибачень

Колишній народний депутат Георгій Логвинський має намір звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з вимогою публічних вибачень і розслідування дій співробітників агентства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook екс-депутата.

"Нещодавно я перестав бути "корупціонером", до яких мене намагалось приписати НАЗК. Так, доблесне Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало на мене адміністративний протокол за реагування на скаргу адвоката (о, жах!) на порушення його прав співробітниками НАБУ і САП", - написав Логвинський.

За його словами, скаргу на дії, в тому числі, прокурора Сергія Козачини розглянув цей же Козачина. Порушень в своїх діях прокурор не встановив і сам же звернувся в НАЗК зі скаргою на тих, хто на нього скаржився, розповів Логвинський.

Він зазначив, що разом з "співучасниками" з суміжних органів прокурор не раз був фігурантом скарг адвокатів та антикорупційних розслідувань.

Екс-нардеп вважає, що НАБУ, не звертаючи уваги на численні роз'яснення Верховної ради, ради адвокатів та інших компетентних органів про відсутність порушень в діях, старанно "відпрацьовували замовлення".

"В кінці минулого року, з інформуванням суспільства в усіх ЗМІ, вони доповіли, що мужньо склали на мене протокол. Навіть порахували, що це порушення століття і входить в топ-5 їх заслуг у 2018! Але ось засідка - моя совість і диплом юриста якось зовсім не були готові проковтнути це беззаконня. Суд тривав довго, але я наполегливо ходив на всі засідання особисто, наполягаючи на дотриманні всіх моїх процесуальних прав, включаючи допит свідків - авторів цих геніальних протоколів", - розповів він.

"Півтори години судового допиту - матеріали для негайного притягнення до кримінальної відповідальності вже самих псевдоборцов з корупцією готові, на підставі моєї заяви було відкрито кримінальне провадження щодо "промишлявших" цією справою особам. Суд закрив адміністративне провадження щодо мене у зв'язку з відсутністю складу адміністративного порушення", - додав Логвинський.

Зараз екс-нардеп готує звернення в НАЗК з вимогою публічно принести вибачення за підрив репутації і провести службове розслідування щодо своїх співробітників.

"До речі, особи, причетні до цих злочинів, проходять за різними епізодами в інших справах, включаючи переслідування мого оточення та родини; правда, вони впевнено стверджують, що вони "під серйозним дахом". "Хто посадить - вони ж пам'ятники" (с); але історія показує, що і пам'ятники не вічні", - пише Логвинський.

Він також звернувся до генерального прокурора з проханням провести розслідування щодо причетних до вказаного злочину.

"Звертаюся до генерального прокурора: раз у нас немає "недоторканних" і чутки, що ці органи отримали індульгенцію, неправдиві, прошу провести розслідування та притягнути до кримінальної відповідальності осіб, причетних до цього злочину, а також взяти на контроль інші кримінальні провадження, об'єднані єдиним умислом - переслідування, тиск і дискредитація людей, які на найвищих рівнях в Україні та Європі відстоюють верховенство права", - заявив екс-нардеп.

Нагадаємо, ще у 2018 році правозахисники направили звернення до керівників Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та дипмісій в Україні через незаконне політично вмотивоване переслідування Логвинського.