Логістика постачання зброї в Україну налагоджена так, що її неможливо перервати, - Білий дім

Логістика постачання зброї Україні з США налагоджена так, що її неможливо перервати. Удари по окремих партіях не приведуть до зриву наданої військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана .

Журналісти попросили Саллівана прокоментувати заяви Міністерства оборони Росії про нібито знищену в Україні партію зброї з США і Європи. Радник сказав, що у Немає підтверджуючої інформації з цього питання.

"Але у нас різноманітні і стійкі ланцюжки постачання зброї в Україну", - додав він.

За його словами, навіть якщо росіяни зможуть відстежити і завдати удару по будь-яких вантажах на території України, то це не призведе до зриву наданої США військової допомоги.