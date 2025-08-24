Лоферы, пижамный костюм и жакет: 5 вещей, которые следует добавить в осенний гардероб

Лоферы - замена кедам и балеткам

Лоферы - это стильная и удобная альтернатива кедам, кроссовкам и балеткам.

Особое внимание она советует обратить на яркие модели, а также обувь с принтами - зебра, леопард или коровий.

В тренде также фактурность (например, ворсистые материалы) и металлические оттенки, включая золото.

Пижамный комплект - универсальный и модный

Пижамный стиль продолжает держать позиции. Стилист советует иметь в гардеробе пижамные рубашки, которые можно носить с юбками, бермудами или шортами - как на показах Prada.

А пижамные брюки прекрасно сочетаются со свитерами, рубашками и даже пиджаками - это эстетика Lazy Luxury, которая сейчас набирает популярность.

Массивные серьги - акцент в портретной зоне

Аксессуары остаются важнейшим элементом стиля.

Стилист рекомендует обратить внимание на массивные серьги или моносерьги - они создают выразительный акцент в зоне лица независимо от того, что на вас одет.

Это особенно актуально для встреч в Zoom или прямых эфиров в Instagram.

Элементы спортивного стиля

Обязательно нужно иметь в гардеробе что-то из спортивного стиля - худи, бомбер или анорак. Эти вещи формируют модный оверсайз-силуэт, напоминающий букву D.

Жакет с платьем, худи с шелковым платьем или анорак с юбкой - такие комбинации выглядят современно, и для них не нужно кардинально менять гардероб.

Удлиненный жакет - альтернатива пальто

Последняя вещь, которую стилист советует обязательно приобрести - удлиненный жакет.

Это не кардиган и не пальто, а универсальный элемент демисезонного гардероба, визуально удлиняющий силуэт и создающий правильную вертикаль. Его можно носить с чем угодно - от спортивного костюма до платья или джинсов.