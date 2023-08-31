Лобовые атаки и не только. Какую тактику использует РФ на самых горячих участках фронта

Лимано-Купянское направление

"Ну конечно, это Лимано-Купянское направление. Поскольку на этом направлении, как уже отмечалось ранее, сосредоточены около 10 тысяч российских военнослужащих", - рассказал он.

Но, по словам спикера, это не значит, что "все 10 тысяч удерживают автоматы и находятся на передней линии".

"Враг сейчас акцентирует на этом направлении свое наибольшее внимание, поскольку здесь он пытается продавить нашу оборону, найти слабые места. Однако ВСУ удается сдерживать врага", - добавил Евлаш.

Бахмутское направление

По словам спикера, на севере Бахмата враг продолжает обороняться.

"Происходят лобовые атаки. То есть враг мешает нам идти вперед, освобождать наши территории, используя тактику штурмов. Там идут достаточно жесткие бои", - добавил Евлаш.

Что касается южного фланга Бахмута, то здесь противник переходит к обороне - с тяжелыми боями, но ВСУ удается проходить вперед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продвинулись по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях, тогда как россияне продолжают давить на линии Купянск-Сватово-Кременная.