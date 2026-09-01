ua en ru
Вт, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Лоббизм в Украине вышел из тени: какие компании первыми попали в Реестр НАПК

20:10 01.09.2026 Вт
3 мин
Как изменился рынок лоббизма в Украине спустя год после запуска Реестра прозрачности?
aimg Юлия Акимова
Лоббизм в Украине вышел из тени: какие компании первыми попали в Реестр НАПК Реестр прозрачности НАПК работает уже год (фото: nazk.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Ровно через год после введения закона о лоббировании Украина уже показывает хорошие результаты в его реализации.

Об этом сообщила главный специалист Национального агентства по предотвращению коррупции Анастасия Езерская в комментарии РБК-Украина.

Первые результаты и перспективы работы рынка лобизма

По словам специалиста НАПК, сегодня у Украины одни из лучших показателей прозрачности в сфере лоббирования, но проблема в том, что пока не все представители бизнеса понимают, что они могут быть лоббистами.

"Именно поэтому мы проводим и просветительскую часть работы. Но достаточно успешно, поскольку среди зарегистрированных, как вы видите, лоббистов у нас большие ассоциации. В реестре это всего лишь один субъект лоббирования, но за этим одним субъектом лоббирования стоит 700 компаний. Если бы каждая компания регистрировалась, у нас бы сумасшедшие показатели", - говорит Езерская.

В то же время она добавила, что сейчас в законе также существуют исключения и это может быть проблемой, поскольку чем больше исключений - тем труднее реализовывать закон.

Читайте также: Как работает лоббизм в США и Европе и какие ошибки не стоит повторять Украине

"Поэтому мы сейчас как раз на том этапе, что мы наблюдаем, как формируется рынок, понимаем, что сейчас, например, есть снижение активности регистрации лоббистов, и здесь мы уже понимаем, что нам нужно включаться, проводить медийные кампании, чтобы люди понимали, что надо регистрироваться", - добавляют в НАПК.

Какие отрасли больше всего декларируют свою прозрачность

В НАПК рассказали, что первыми в Реестре прозрачности появились табачные компании.

"О сферах: первое - это табачные компании, они первые зарегистрировались, хотя они являются и отдельными, и членами Ассоциации. Я думаю, что это вызвано тем, что есть специфическое внимание к табаку, табачному производству, я думаю, что к алкоголю тоже. Но другие - это все реально большие ассоциации, они объединяют разные отрасли", - сообщила Езерская.

Что известно о Реестре прозрачности НАПК

Реестр прозрачности - это открытая платформа с данными обо всех субъектах лоббирования, которую администрирует НАПК. Он стал ключевым элементом реформы рынка лобизма в Украине, которая дала бизнесу легальный механизм защиты интересов, а государству - прозрачные правила диалога. Реестр сработал осенью 2025 года со вступлением в силу закона "О лоббировании".

По состоянию на август 2026 в Реестре насчитывается более 200 субъектов - международные корпорации, банки, ритейлеры, отраслевые ассоциации и GR-команды. Среди 23 сфер лоббирования наиболее активны экономическая политика, защита права собственности, ІТ-сфера, транспорт и инфраструктура, а также аграрный сектор.

Ранее РБК-Украина подробно рассказывало, что изменил закон о лоббировании для бизнеса и почему его называют шагом к стандартам ЕС.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАЗК Коррупция Бизнес
Новости
Шестой день тревог. Как долго РФ может интенсивно бить по Киеву и грозит ли это Западу
Шестой день тревог. Как долго РФ может интенсивно бить по Киеву и грозит ли это Западу
Аналитика
ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году
Анна Рыжукредактор РБК-Украина ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году