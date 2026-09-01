Лоббизм в Украине вышел из тени: какие компании первыми попали в Реестр НАПК

Ровно через год после введения закона о лоббировании Украина уже показывает хорошие результаты в его реализации.

Первые результаты и перспективы работы рынка лобизма

По словам специалиста НАПК, сегодня у Украины одни из лучших показателей прозрачности в сфере лоббирования, но проблема в том, что пока не все представители бизнеса понимают, что они могут быть лоббистами.

"Именно поэтому мы проводим и просветительскую часть работы. Но достаточно успешно, поскольку среди зарегистрированных, как вы видите, лоббистов у нас большие ассоциации. В реестре это всего лишь один субъект лоббирования, но за этим одним субъектом лоббирования стоит 700 компаний. Если бы каждая компания регистрировалась, у нас бы сумасшедшие показатели", - говорит Езерская.

В то же время она добавила, что сейчас в законе также существуют исключения и это может быть проблемой, поскольку чем больше исключений - тем труднее реализовывать закон.

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"Поэтому мы сейчас как раз на том этапе, что мы наблюдаем, как формируется рынок, понимаем, что сейчас, например, есть снижение активности регистрации лоббистов, и здесь мы уже понимаем, что нам нужно включаться, проводить медийные кампании, чтобы люди понимали, что надо регистрироваться", - добавляют в НАПК.

Какие отрасли больше всего декларируют свою прозрачность

В НАПК рассказали, что первыми в Реестре прозрачности появились табачные компании.

"О сферах: первое - это табачные компании, они первые зарегистрировались, хотя они являются и отдельными, и членами Ассоциации. Я думаю, что это вызвано тем, что есть специфическое внимание к табаку, табачному производству, я думаю, что к алкоголю тоже. Но другие - это все реально большие ассоциации, они объединяют разные отрасли", - сообщила Езерская.

Что известно о Реестре прозрачности НАПК

Реестр прозрачности - это открытая платформа с данными обо всех субъектах лоббирования, которую администрирует НАПК. Он стал ключевым элементом реформы рынка лобизма в Украине, которая дала бизнесу легальный механизм защиты интересов, а государству - прозрачные правила диалога. Реестр сработал осенью 2025 года со вступлением в силу закона "О лоббировании".

По состоянию на август 2026 в Реестре насчитывается более 200 субъектов - международные корпорации, банки, ритейлеры, отраслевые ассоциации и GR-команды. Среди 23 сфер лоббирования наиболее активны экономическая политика, защита права собственности, ІТ-сфера, транспорт и инфраструктура, а также аграрный сектор.