Лобановський увійшов до списку найкращих тренерів в історії футболу

Легендарний екс-наставник київського "Динамо" Валерій Лобановський увійшов до рейтингу топ-50 кращих тренерів в історії футболу за версією 90min. Про це повідомляється на сайті порталу.

Український фахівець розташувався на 23 рядку списку відразу за Луї ван Галом і Отто Рехагелем. Також в рейтингу є ще один колишній тренер "Динамо" - Віктор Маслов, він 36. Відразу вище нього Рафаель Бенітес і Зінедін Зідан.

Очолює рейтинг колишній тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, який по ходу кар'єри виграв 49 титулів. У першу п'ятірку також увійшли Арріго Саккі, Рінус Міхелс, Пеп Гвардіола і Джованні Трапаттоні.

Нагадаємо, раніше Валерій Лобановський увійшов до рейтингу кращих клубних наставників в історії футболу, складений журналом France Football.

Там ім'я наставника розташоване на 6 сходинці. Список очолив голландець Рінус Міхелс, який тренував "Аякс" і "Барселону" в 70 роки, слідом іде екс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, на третьому місці - італієць Аріго Саккі, який працював з топ-клубами Серії А.