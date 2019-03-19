Лобановський увійшов до топ-10 кращих тренерів за версією France Football

Фото: пам'ятник Лобановському біля стадіону "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Список очолив екс-наставник "Аякса" і "Барселони"

Колишній головний тренер київського "Динамо" Валерій Лобановський увійшов до рейтингу кращих клубних наставників в історії футболу, складений журналом France Football. Про це повідомляється на сайті видання.

Ім'я наставника розташоване на 6 сходинці. Список очолив голландець Рінус Міхелс, який тренував "Аякс" і "Барселону" в 70 роки, слідом іде екс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, на третьому місці - італієць Аріго Саккі, який працював з топ-клубами Серії А.

З діючих фахівців в топ-10 увійшли лише двоє - Пеп Гвардіола ("Манчестер Сіті") і Карло Анчелотті ("Наполі"). Екс-тренер "Шахтаря" Мірча Луческу на 41 рядку.

1. Рінус Міхелс (Голландія)

2. Алекс Фергюсон (Шотландія)

3. Арріго Саккі (Італія)

4. Йохан Кройфф (Голландія)

5. Пеп Гвардіола (Іспанія)

6. Валерій Лобановський (Україна, СРСР)

7. Еленіо Еррера (Аргентина, Франція)

8. Карло Анчелотті (Італія)

9. Ернст Хаппель (Австрія)

10. Білл Шенклі (Шотландія)

...

13. Жозе Моурінью (Португалія)

21. Фабіо Капелло (Італія)

22. Зінедін Зідан (Франція)

27. Юрген Клопп (Німеччина)

31. Дієго Сімеоне (Аргентина)

32. Арсен Венгер (Франція)

41. Мірча Луческу (Румунія)

48. Марсело Б'єлса (Аргентина)

49. Антоніо Конте

Нагадаємо, фільм "Лобановський назавжди" переміг на Міжнародному фестивалі спортивного кіно і телебачення.