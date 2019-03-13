В "ЛНР" ввели трудову повинність для цивільного населення

До виконання робіт залучатимуть повнолітніх працездатних громадян

Оккупационная власть "ЛНР" ввела для гражданского населения трудовую повинность для "нужд обороны". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОстроВ.

Как отмечается, об этом говорится в "постановлении" так называемого "совета министров республики", принятом 12 марта. Оккупационная власть разработала порядок привлечения мирных жителей к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения".

Предполагается, что "к выполнению работ для нужд обороны привлекаются совершеннолетние трудоспособные граждане в возрасте от 18 до 60 лет для мужчин и до 55 лет для женщин. Исключение делается для тех, кто может с оружием в руках пополнить ряды незаконных вооруженных формирований "ЛНР", матерей-одиночек, беременных женщин и инвалидов.

В приложении к "постановлению" говорится, что мирные жители будут привлекаться к принудительным работам "для нужд обороны" органами военного управления "народной милиции" и исполнительными органами оккупационной власти.

После издания главарем "республики" соответствующего "указа" уполномоченные органы издают приказы, которые доводятся до граждан".

В данных приказах указывается место и время сбора граждан, привлекаемых к работам "для нужд обороны".

Мирные жители, в соответствии с распоряжениями боевиков, "обязанные прибыть в указанное место к назначенному времени и выполнять требования уполномоченных органов при выполнении работ для нужд обороны".

За выполнение этих работ оккупационная власть "ЛНР" обещает бесплатное кормление и выплату компенсации в размерах, установленных "министерством труда и социальной политики".

Напомним, в районе проведения ООС на Донбассе 12 марта российские оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям украинских войск.

РБК-Украина писало, что военные Вооруженных сил Украины в субботу, 9 марта, задержали боевика так называемой "Луганской народной республики", который заявил о желании перейти на сторону Украины.