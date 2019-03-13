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За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Новини » Надзвичайні події    13.03.2019 - 07:37
За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, двох окупантів ліквідовано та чотирьох поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 12 березня російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях наших військ, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції українських військ обстріляли двічі: з мінометів калібрів 120 та 82 мм - у районі села Павлопіль; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - біля міста Авдіївка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції обстріляли з мінометів калібру 82 мм поблизу населеного пункту Кримське.

Втрат серед українських військових немає.

За даними розвідки, 12 березня двох окупантів ліквідовано та чотирьох поранено.

З початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Нагадаємо, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у 2018 році зафіксувала 279 жертв на Донбасі серед цивільного населення.

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Теми: Новини ООС
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