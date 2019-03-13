В "ЛНР" ввели трудову повинність для цивільного населення

Ілюстративне фото (uadonbas.com)

До виконання робіт залучатимуть повнолітніх працездатних громадян

Окупаційна влада "ЛНР" ввела для цивільного населення трудову повинність для "потреб оборони". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ОстроВ".

Як зазначається, про це йдеться в "постанові" так званої "ради міністрів республіки", прийнятій 12 березня. Окупаційна влада розробила порядок залучення мирних жителів до виконання робіт "для потреб оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення пошкоджених (зруйнованих) об'єктів економіки, систем життєзабезпечення".

Передбачається, що "до виконання робіт для потреб оборони залучаються повнолітні працездатні громадяни" в віці від 18 до 60 років для чоловіків і до 55 років для жінок. Виняток робиться для тих, хто може зі зброєю в руках поповнити ряди незаконних збройних формувань "ЛНР", матерів-одиначок, вагітних жінок і інвалідів.

В додатку до "постанови" йдеться, що мирні жителі будуть залучатися до примусових робіт "для потреб оборони" органами військового управління "народної міліції" і виконавчими органами окупаційної влади.

Після видання ватажком "республіки" відповідного "указу" уповноважені органи видають накази, "які доводяться до громадян".

В даних наказах вказується місце і час збору громадян, що залучаються до робіт "для потреб оборони".

Мирні жителі, згідно з розпорядженнями бойовиків, "зобов'язані прибути в зазначене місце до призначеного часу і виконувати вимоги уповноважених органів при виконанні робіт для потреб оборони".

За виконання цих робіт окупаційна влада "ЛНР" обіцяє безкоштовне годування та виплату компенсації в розмірах, встановлених "міністерством праці та соціальної політики".

Нагадаємо, у районі проведення ООС на Донбасі 12 березня російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях наших військ.

РБК-Україна писало, що військові Збройних сил України у суботу, 9 березня, затримали бойовика так званої "Луганської народної республіки", який заявив про бажання перейти на бік України.