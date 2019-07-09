"ЛНР" розцінить ремонт мосту в Станиці Луганській як "акт агресії" України

Голова так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що ремонт мосту в Станиці Луганській розцінить як акт агресії України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пасічника у Twitter.

За його словами, будь-які односторонні дії України на території "ЛНР" спроба зірвати розведення сил у Станиці Луганській.

"Будь-які односторонні дії України на території ЛНР, частиною якої, нагадую, є і станичний міст, будуть сприйматися як черговий акт агресії. Ви хочете зірвати розведення, вкрасти грошей на будівництві і не так сильно втратити рейтинг", - заявив Пасічник у відповідь на повідомлення президента України Володимира Зеленського про те, що в Станиці Луганської в найкоротші терміни хочуть відбудувати міст.

Будь-які односторонні дії України на території ЛНР, частиною якої, нагадую, є і станичний міст, будуть сприйматися як черговий акт агресії. Ви хочете зірвати розведення, вкрасти грошей на будівництві і не так сильно втратити рейтинг https://t.co/ighV2xCsNs — Леонід Пасічник (@glavalnr) 9 липня 2019 р.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що міст в Станиці Луганській можуть побудувати протягом місяця. За його словами, зараз очікується демонтаж бетонних конструкцій з боку бойовиків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що єленський в ході робочої поїздки в Луганську область назвав умови відновлення мосту в Станиці Луганській. Президент підкреслив, що українська сторона хоче відбудувати цей міст.

Зазначимо, спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактної групи Мартін Сайдик висловив сподівання, що після завершення процесу відводу сил в районі Станиці Луганської почнеться ремонт пішохідного мосту через річку Сіверський Донець.