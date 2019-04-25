В "ЛНР" стався вибух на шахті, є загиблі

На окупованій території Луганської області 25 квітня стався вибух на шахті "Східкарбон" у населеному пункті Юр'ївка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За попередніми даними, зранку стався вибух метану, унаслідок чого загинули щонайменше 4 людини.

Таку інформацію підтвердив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. За його словами, аварія сталась близько 11 ранку 25 квітня.

При цьому вибухи на шахті станом на 23 годину продовжуються - виділяється газ метан з вирубок.

Він також додав, що найближчий загін гірничорятувальної служби знаходиться на території, підконтрольній уряду України, у Лисичанську. Утім "влада" "ЛНР" вирішила звернутися до рятувальників у Росії - з Ростовської області, що за понад 200 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що в селищі Північний під Торецьком евакуювали гірників після короткого замикання на шахті.

РБК-Україна писало, що на Донбасі з початку доби, станом на 18:00, бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.