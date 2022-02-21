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В "ЛНР" мобілізують чоловіків старше 55 років

Автор: РБК-Україна

Ватажок угруповання "ЛНР" Леонід Пасічник підписав "указ" про мобілізацію чоловіків. У документі йдеться про добровільний "призов" чоловіків, старше 55 років.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеві проросійські ЗМІ.

"Внести зміну в указ глави Луганської Народної Республіки від 19.02.2022 № УГ-98/22 "про оголошення мобілізації та застосування деяких заходів, спрямованих на забезпечення режиму воєнного стану, введеного на території Луганської Народної Республіки", доповнивши пункт 2 абзацом такого змісту: "здійснювати призов на військову службу громадян чоловічої статі віком старше 55 років в добровільному порядку"",- йдеться в "указі" ватажка.

Нагадаємо, раніше омбудсмен з прав людини Людмила Денісова повідомила, що окупанти "ЛДНР" закликають до мобілізації неповнолітніх.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора бойовики 80 разів обстріляли позиції українських військових, в результаті був поранений солдат.

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