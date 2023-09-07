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Lloyd's ведет переговоры с ООН о страховании перевозок украинского зерна в Черном море

Фото: зерновой коридор может быть застрахован лондонской Lloyd's (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Лондонская компания Lloyd's ведет переговоры с Организацией Объединенных Наций о предоставлении страхового покрытия для украинских поставок зерна, если будет достигнуто новое соглашение по черноморскому коридору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью гендиректора Lloyd's Джона Нила агентству Reuters.

"Можем ли продолжать предоставлять страховку в случае, если коридор снова будет введен в эксплуатацию и восстановлен? Ответ на этот вопрос - да", - сказал Нил.

Обеспечение страхового покрытия имеет решающее значение для поставок из Украины. "Мы ведем активные дискуссии с ООН о том, как это может произойти", - сообщил Нил.

Он добавил, что эти переговоры включают возможность того, что прикрытие, возможно, придется структурировать иначе, чем ранее. "В отсутствие вмешательства ООН и разрешения ООН мы не санкционировали бы страховку", - сказал Нил.

Страховая компания Beazley застраховала суда в зерновом коридоре, а также в отдельном гуманитарном канале, который Украина создала в последние недели, чтобы дать возможность судам, застрявшим в Украине, покинуть страну, сообщил Reuters отдельно генеральный директор Адриан Кокс.

"Мы находимся на этом рынке, чтобы предоставить страховку, необходимую для того, чтобы эти суда начали движение", - добавил Кокс.

Зерновой коридор

В июле Россия заявила, что выходит из зерновой сделки, которая позволяло безопасно вывозить продовольствие из портов Большой Одессы в течение года. В августе Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган  приезжал к Владимиру Путину 4 сентября с целью возобновить зерновую сделку. Переговоры закончились неудачей.

Эрдоган заявил, что у России есть два особых запроса: один - это подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, а второй - страхование судов, используемых в перевозках.

По его словам, генсек ООН предложил механизм посредничества для участия России в зерновой сделке без прямого подключения российских банков SWIFT.

 

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страховказерновой коридор