На левом берегу Киева улучшилась ситуация со светом, - YASNO

"Киев проживает сегодняшний день с ограничениями на уровне вчерашних. На левом берегу, по свидетельству коллег, ситуация стала немного лучше. Коллеги придумали определенное решение, которое позволило увеличить объем переданной электроэнергии. И когда говорю "коллеги" на этот раз, то имею в виду энергетиков, местные власти и всех, кто касается этой отрасли. Все работают максимально слаженно на результат, и это очень радует", - отметил гендиректор.

Он подчеркнул, что впереди потепление, а это должно помочь, чтобы количество локальных аварий не росло ежедневно. Коваленко напомнил, что нужно делать, если нет света более 7 часов.

"1. Зайдите на сайт YASNO, где есть график отключений. Там содержится большинство информации о том, что происходит с энергоинфраструктурой по вашему адресу.

2. Проверьте, есть ли у вас отключение из-за локальной аварии. Если есть, за деталями обращайтесь в ОСМД/ЖЭК/ОСР.

3. Если это не локальная авария, а все же длительное экстренное отключение, обратитесь к коллегам из ДТЭК Киевские электросети в Facebook. Вас сориентируют по времени, если это будет возможно, - перечислил гендиректор алгоритм действий потребителей.