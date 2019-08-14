Через зливи в Києві гідрослужби працюють в посиленому режимі

Через погіршення погоди у Києві гідрослужби працюють у посиленому режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комунальну корпорацію "Київавтодор" у Facebook.

Зазначається, що при виявленні підтоплень слід звертатись на гарячу лінію комунальних служб.

"Горобина ніч: грози і зливи триватимуть до ранку! Гідрослужби працюють цілодобово і в посиленому режимі. Про виявленні підтоплення повідомляйте за тел. :284-74-19", - говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що погода у Києві погіршилася ввечері 13 серпня з утриманням до ранку 14 серпня. Вночі 14 серпня у Києві очікується гроза, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

РБК-Україна писало, що погода в Україні завтра, 14 серпня, погіршиться, очікуються сильні пориви вітру - до 28 м/с.

За повідомленням синоптиків починаючи з 13 серпня і впродовж 14 серпня в західних областях України очікуються сильні дощі, грози, а в окремих районах град та пориви вітру 25-28 м/с. Оголошено другий рівень небезпеки.

Також, в Гідрометцентрі попереджають про підвищеної пожежної небезпеки в низці регіонів. Протягом 13-14 серпня у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській і Кіровоградській областях, а також 15-19 серпня в центральних, східних і південних областях України.