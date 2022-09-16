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Погода різко погіршується. У Карпатах може випасти до 5 см снігу

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Карпати, П'ятниця 16 вересня 2022 12:03
Погода різко погіршується. У Карпатах може випасти до 5 см снігу Фото: у Карпатах може випусти до 5 см снігу 18 вересня (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Найближчими днями погода в Україні може знову погіршитися. У Карпатах очікуються значні опади, а на високогір'ї може випасти до 5 см снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

У неділю, 18 вересня, у більшості областей прогнозуються дощі з грозами. Пориви вітру вдень до 15-20 м/с.

У західних, північних та центральних областях значні дощі, кількість опадів 20-30 мм. Синоптики оголосили І рівень небезпеки (жовтий).

У Карпатах очікуються сильні дощі з мокрим снігом, кількість опадів 40-50 мм. На високогір'ї може випасти 3-5 см снігу. У горах оголосили ІІ рівень небезпеки (помаранчевий).

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні буде по-осінньому теплою, проте у більшості областей очікуються дощі.

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