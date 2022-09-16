Погода різко погіршується. У Карпатах може випасти до 5 см снігу
Найближчими днями погода в Україні може знову погіршитися. У Карпатах очікуються значні опади, а на високогір'ї може випасти до 5 см снігу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.
У неділю, 18 вересня, у більшості областей прогнозуються дощі з грозами. Пориви вітру вдень до 15-20 м/с.
У західних, північних та центральних областях значні дощі, кількість опадів 20-30 мм. Синоптики оголосили І рівень небезпеки (жовтий).
У Карпатах очікуються сильні дощі з мокрим снігом, кількість опадів 40-50 мм. На високогір'ї може випасти 3-5 см снігу. У горах оголосили ІІ рівень небезпеки (помаранчевий).
Нагадаємо, сьогодні погода в Україні буде по-осінньому теплою, проте у більшості областей очікуються дощі.
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