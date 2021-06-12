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Зливи з грозами та градом: в Україні оголосили штормове попередження на всі вихідні

Автор: РБК-Україна

В Україні у найближчу годину погіршиться погода. З утриманням до кінця доби 12 червня утримаються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомили у прес-центрі ДСНС.

За даними синоптиків, погіршення погоди утримається і 13 червня.

У західних та південно-західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вночі у західних областях значний дощ; вдень в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).

В Карпатах вночі сильний дощ (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий).

Раніше повідомлялося, що в Україну йде нова хвиля дощів і похолодання.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що вже з вівторка дощі почнуть зрушуватися з території країни в східному напрямку.

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