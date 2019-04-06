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Уряд Лівії заявив про звільнення аеропорту Тріполі

Новини » Надзвичайні події    06.04.2019 - 05:25
Уряд Лівії заявив про звільнення аеропорту Тріполі
Фото: зруйноване Тріполі (з відкритих джерел)

Бойові зіткнення між ЛНА Хавтара і військами Сараджа тривають

Урядові війська Лівії під керівництвом прем'єр-міністра Фаїза Сараджа звільнили аеропорт Тріполі від Лівійської національної армії (ЛНА) фельдмаршала Халіфи Хафтара. Про це повідомив міністр внутрішніх справ уряду національної згоди Фатхі Алі Башага, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Аеропорт Тріполі повністю звільнений", - заявив Башага.

Водночас зіткнення між протиборчими сторонами тривають на прилеглих до аеропорту територіях у районі Каср Бен-Гашир.

Зазначимо, Хафтар оголосив про початок наступу на Тріполі 4 квітня. Того ж дня почалися перші бої з військами Сараджа, в результаті яких ЛНА взяла під контроль кілька населених пунктів.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН і глави МЗС "Великої сімки" (G7) закликали Лівійську національну армію фельдмаршала Халіфи Хафтара припинити військові дії в Лівії, закликавши супротивників до деескалації конфлікту, зазначивши, що його не можна вирішити військовим шляхом.

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