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Радбез ООН і G7 закликали припинити військові дії в Лівії

Новини » Політика    06.04.2019 - 02:41
Радбез ООН і G7 закликали припинити військові дії в Лівії
Фото: засідання Радбезу ООН (unmultimedia.org)

"Велика сімка" застерігає Халіфа Хафтара від продовження наступу на Тріполі

Рада безпеки ООН і глави МЗС "Великої сімки (G7) закликала Лівійську національну армію (ЛНА) фельдмаршала Халіфа Хафтара припинити військові дії в Лівії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

 У Радбезі ООН також закликали протиборчі сторони до деескалації конфлікту, зазначивши, що його не можна вирішити військовим шляхом.

"Рада закликала ЛНА припинити всі військові дії. Військового вирішення конфлікту не може бути", - йдеться у заяві організаці.

Водночас члени G7 у спільній заяві, ухваленій на саміті у Франції, заявили, що "рішуче виступають проти військових дій у Лівії і застерігають командувача Лівійської національної армії фельдмаршала Халіфа Хафтара від продовження його наступу на столицю країни Тріполі.

"Ми переконані, що лівійського врегулювання неможливо досягти силовими методами", - йдеться в заяві міністрів "Великої сімки".

У G7 підкреслили, що всі, хто посилюють конфлікт в країні, завдають шкоди передусім мирним жителям і заважають встановленню миру в Лівії.

Нагадаємо, Лівійська національна армія фельдмаршала Халіфи Хафтара отримала контроль над аеропортом Тріполі. Під контроль сил Хафтара перейшли також райони Каср-Бен-Гашір (30 км від столиці) і Сук аль-Хаміс (24 км від Тріполі).

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