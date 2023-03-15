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В Ливии с полигона пропало 2,5 тонны урана, - Reuters

Фото: Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Инспекторы МАГАТЭ по ядерной безопасности обнаружили, что из одного из полигонов Ливии бесследно исчезло примерно 2,5 тонны природного урана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Об исчезновении в конфиденциальном заявлении сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси странам-членам организации. По его словам, на месте хранения урана не обнаружено ни одной бочки, также неизвестно, куда они делись.

Как отметили в МАГАТЭ, уран скрылся с объекта, который больше не контролируется ливийским правительством. Однако проверка места хранения урана была запланирована еще на 2022 год, но из-за возможной опасной ситуации в Ливии - ее перенесли. В результате проверка была проведена 14 марта 2023 года.

"В ходе инспекции во вторник инспекторы Международного агентства по атомной энергии "обнаружили, что 10 бочек, содержащих примерно 2,5 тонны природного урана в форме UOC (концентрата урановой руды), ранее заявленные (Ливией), не присутствовали на месте", - написал Гросси в заявлении.

Напомним, ранее гендиректор МАГАТЭ заявил о необходимости принять обязательства по безопасности Запорожской АЭС. Так, 9 марта в результате массированного обстрела россиян отключилась последняя линия связи оккупированной АЭС с украинской энергосистемой.

Добавим, что Европейский союз и его государства-партнеры призвали Россию вернуть полный контроль над ЗАЭС Украины и подчеркнули, что ЕС и его страны-члены никогда не признают попытки РФ незаконно захватить Запорожскую АЭС.

Также сообщалось, что россияне вмешиваются в работу систем ЗАЭС - оккупанты возводят незаконные сооружения и пытаются изменить проектное состояние ядерных установок.

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МАГАТЭЛивияЯдерная безопасность