В Ливии с полигона пропало 2,5 тонны урана, - Reuters

Инспекторы МАГАТЭ по ядерной безопасности обнаружили, что из одного из полигонов Ливии бесследно исчезло примерно 2,5 тонны природного урана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Об исчезновении в конфиденциальном заявлении сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси странам-членам организации. По его словам, на месте хранения урана не обнаружено ни одной бочки, также неизвестно, куда они делись.

Как отметили в МАГАТЭ, уран скрылся с объекта, который больше не контролируется ливийским правительством. Однако проверка места хранения урана была запланирована еще на 2022 год, но из-за возможной опасной ситуации в Ливии - ее перенесли. В результате проверка была проведена 14 марта 2023 года.

"В ходе инспекции во вторник инспекторы Международного агентства по атомной энергии "обнаружили, что 10 бочек, содержащих примерно 2,5 тонны природного урана в форме UOC (концентрата урановой руды), ранее заявленные (Ливией), не присутствовали на месте", - написал Гросси в заявлении.