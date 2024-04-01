В Ливии неизвестные обстреляли резиденцию премьер-министра из гранатометов, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам министра, который говорил на условиях анонимности, атака на резиденцию нанесла лишь определенный ущерб, впрочем, он не раскрыл никаких подробностей.

Очевидцы утверждают, что слышали взрывы у моря в роскошном районе Триполи Хей Андалус, где находится резиденция премьер-министра. Другой очевидец рассказал, что после взрывов были развернуты тяжелые силы безопасности с транспортными средствами.

Как объясняет Reuters, после восстания 2011 года, в стране было мало мира и стабильности. В 2014 году Ливия раскололась на восточную и западную фракции, каждая из которых управляется отдельным администрациями.

"Правительство национального единства Дбейбы было сформировано при поддержке ООН в 2021 году, но парламент на востоке страны прекратил признавать его легитимность в конце того же года после неудачной попытки провести национальные выборы, что привело к длительному политическому тупику", - добавляет издание.

Уже в начале марта ключевые лидеры Ливии заявили о необходимости сформировать новое объединенное правительство, которое бы осуществляло надзор за проведением давно отложенных выборов. Дбейба, со своей стороны, обещал не передавать власть без проведения национальных выборов.