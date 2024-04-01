В Лівії невідомі обстріляли резиденцію прем'єр-міністра з гранатометів, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами міністра, який говорив на умовах анонімності, атака на резиденцію завдала лише певної шкоди, втім, він не розкрив жодних подробиць.

Очевидці стверджують, що чули вибухи біля моря в розкішному районі Триполі Хей Андалус, де знаходиться резиденція прем'єр-міністра. Інший очевидець розповів, що після вибухів було розгорнуто важкі сили безпеки з транспортними засобами.

Як пояснює Reuters, після повстання 2011 року, в країні було мало миру й стабільності. У 2014 році Лівії розкололась на східну та західну фракції, кожна з яких керується окремим адміністраціями.

"Уряд національної єдності Дбейби був сформований за підтримки ООН у 2021 році, але парламент на сході країни припинив визнавати його легітимність наприкінці того ж року після невдалої спроби провести національні вибори, що призвело до тривалого політичного глухого кута", - додає видання.

Вже на початку березня ключові лідери Лівії заявили про необхідність сформувати новий об'єднаний уряд, який би здійснював нагляд за проведенням давно відкладених виборів. Дбейба, зі свого боку, обіцяв не передавати владу без проведення національних виборів.