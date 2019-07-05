Радбез ООН відреагував на авіаудар по притулку для нелегалів у Лівії

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Радбез ООН закликала сторони до припинення вогню

Рада безпеки ООН засудила напад на центр утримання біженців в Лівії, а також закликала сторони до припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення постійного представництва Франції при ООН в Twitter.

Як повідомляється, в Радбезі ООН також закликали сторони до повернення до політичного діалогу і повного допуску гуманітарних організацій.

"Члени Ради безпеки засуджують напад на центр утримання біженців поблизу Тріполі 2 липня, який призвів до загибелі 56 і поранення понад 130 людей. Члени Ради безпеки наполягають на необхідності всім сторонам негайно деескалюваты ситуацію і дотримувати припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, Рада безпеки вимагає повернення до політичної медіації зусиллями ООН, що підтверджує повну підтримку представника генерального секретаря ООН в Лівії Гассана Саломе і нагадує, що "міцний мир і стабільність у Лівії будуть досягнуті тільки завдяки політичному рішенню".

"Члени Радбезу ООН висловлюють глибоку стурбованість погіршенням гуманітарної ситуації в Лівії і закликає всі сторони надати гуманітарним організаціям повний доступ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 липня в результаті авіанальоту на табір біженців в столиці Лівії Тріполі загинули не менше 44 осіб. Загиблими є переважно африканські мігранти, які прямували в Європу. В таборах, подібних тому, який потрапив під авіаналіт, знаходяться тисячі біженців і вони під контролем уряду Лівії.

Крім того, з початку бойових дій в околицях столиці Тріполізагинули 607 осіб, у тому числі 40 мирних жителів і не менш 3261 осіб, в числі яких 117 мирних жителів отримали поранення.