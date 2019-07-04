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США заблокували резолюцію щодо Лівії у Радбезі ООН

Новини » Політика    04.07.2019 - 11:35
США заблокували резолюцію щодо Лівії у Радбезі ООН
Ілюстративне фото (GettyImages)

Вашингтон блокує припинення бойових дій

Сполучені Штати Америки заблокували прийняття резолюції щодо Лівії у Раді безпеки ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Рада безпеки ООН у середу, 3 липня, на екстреному засіданні у закритому форматі не змогла прийняти спільну резолюцію , яка засуджує авіаналіт на табір біженців неподалік від столиці Лівії - Тріполі. Проект документа, запропонований Великобританією, був заблокований Вашингтоном. За даними джерел, ухвалення резолюції не схвалював президент США Дональд Трамп. Причини такого рішення поки невідомі.

Зокрема, США засудили напад на табір біженців. Речниця державного департаменту США Морган Ортагус заявила, що "трагічна і непотрібна" смерть десятків людей дала зрозуміти необхідність "деескалації бойових дій у Триполі" і "повернення до політичного процесу" в цій кризі.

Текст резолюції закликав усіх учасників конфлікту в Лівії припинити бойові зіткнення. Крім того, мова йшла про необхідність політичного діалогу з метою врегулювання ситуації.

Нагадаємо, внаслідок авіаудару на столицю Лівії Тріполі загинуло 44 людини та більше 130 постраждали.

РБК-Україна також писало, що генеральний секретар ООН Антоніо Гуттеріш підкреслив, що розслідування авіаудару повинно бути незалежним.

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