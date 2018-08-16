В Лівії 45 осіб приговорили до страти за розстріл демонстрантів у 2011 році

За вироком суду 45 осіб було приговорено до розстрілу, ще 54 фігуранти отримали по п'ять років ув'язнення

Лівійський суд 15 серпня 2018 засудив до смертної кари 45 осіб за розстріл демонстрантів у 2011 році під час протестів у Триполі. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з повідомленням, 45 фігурантів справи щодо відкриття вогню по демонтстрантам, які вийшли в столиці країни на мітинг проти Муаммара Каддафі, засудженні до смертної кари, ще 54 отримали по п'ять років ув'язнення, інших 22 підсудних було виправдано.

Громадянська війна в Лівії почалась у 2011 році, коли після масових демонстрацій проти правління Муаммара Каддафі почалось криваве придушення поліцією та армією. Це спричинило повстання й початок громадянської війни з застосування важкого озброєння.

Нагадаємо, в Єгипті до смертної кари засудили 75 людей. Справа стосується 739 людей, яких звинувачують у вбивствах та протизаконних протестних акціях.