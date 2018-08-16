В Ливии 45 человек приговорили к смертной казни за расстрел демонстрантов в 2011 году

По приговору суда 45 человек был приговорено к расстрелу, еще 54 фигуранта получили по пять лет заключения

Ливийский суд 15 августа 2018 приговорил к смертной казни 45 человек за расстрел демонстрантов в 2011 году во время протестов в Триполи. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно сообщению, 45 фигурантов дела относительно открытия огня по демонтстрантам, которые вышли в столице страны на митинг против Муаммара Каддафи, осужденные к смертной казни, еще 54 получили по пять лет заключения, другие 22 подсудимых были оправданы.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, когда после массовых демонстраций против правления Муаммара Каддафи началось кровавое подавление полицией и армией. Это привело к восстанию и началу гражданской войны с применением тяжелого вооружения.

Напомним, в Египте к смертной казни приговорили 75 человек. Дело касается 739 человек, которых обвиняют в убийствах и незаконных протестных акциях.