"Ліверпуль" запропонує двом гравцям нові контракти після фіналу ЛЧ

Півзахиснику і захиснику "Ліверпуля" Джеймсу Мілнеру і Жоелю Матіпу відповідно будуть запропоновані нові контракти після фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє The Telegraph

Джерело стверджує, що керівництво команди досить виступами вікових гравців і спробує винагородити їх новими угодами.

Незважаючи на вік Мілнера, він залишається одним з найсильніших в команді. Матіп також непогано проявив себе в другій частині сезону, тому тренерський штаб бачить його як основного гравця центру захисту поруч з ван Дейком.

Поточна угода 33-річного Мілнера розрахована до середини наступного року. У клубі планують продовжити з ним договір ще на один рік. Аналогічна ситуація за контрактом та у 27-річного Матіпа. На яких умовах хочуть продовжити з ним угоду джерело не уточнює.

Фінальний матч Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Тоттенхемом" відбудеться 1 травня в Мадриді.

Нагадаємо, "Ліверпуль" запропонує новий контракт автору дубля в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти каталонської "Барселони".