"Манчестер Юнайтед" повторив свою ж рекордну перемогу в історії АПЛ

Фото: "МанЮнайтед" розгромив "Саутгемптон" (twitter.com/ManUtd)

Манкуніанці забили 9 м'ячів у ворота "Саутгемптона"

"Манчестер Юнайтед" знищив "Саутгемптон" в матчі 22 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з рахунком 9:0. Підопічні Уле-Гуннар Сульшера зуміли повторити рекорд ліги, добившись найбільшої перемоги над суперником.

З таким рахунком матчі АПЛ завершувалися тричі за 26 років. Першого подібного успіху добився МЮ в 1995 році під керівництвом сера Алекса Фергюсона. Тоді розгромлений був "Іпсвіч Таун". Повторити рекорд у 2019 році вдалося "Лестеру", і знову за участю "Саутгемптона".

9-0 - This is only the third ever a side has won a Premier League game by 9+ goals;



1995 Manchester United 9-0 Ipswich Town

2019 Southampton 0-9 Leicester City

2021 Manchester United 9-0 Southampton



Repeats. pic.twitter.com/0vCtj6IBKr — OptaJoe (@OptaJoe) February 2, 2021

Цікаво також те, що 9 м'ячів умістили в себе тільки один дубль - він на рахунку Антоні Марсьяля.

По разу ворота Алекса Макарті вразили Маркус Решфорд, Едінсон Кавані, Бруну Фернандеш (пенальті), Скотт Мактоміней, Деніел Джеймс, Аарон Ван-Біссака, а також автогол на рахунку Яна Беднарека.

Sit back, relax and enjoy all the best bits from a memorable night at Old Trafford.



Sweet dreams, Reds #MUFC #MUNSOU pic.twitter.com/M9bBoh9Rdo — Manchester United (@ManUtd) February 3, 2021

Нагадаємо, раніше у чемпіонаті Англії було встановлено рекорд за кількістю лідерів. Вперше в історії відразу дев'ять команд очолювали турнірну таблицю АПЛ протягом сезону.