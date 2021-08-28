"Ліверпуль" і "Челсі" розписали бойову нічию в центральному матчі третього туру АПЛ

"Ліверпуль" і "Челсі" в центральному матчі третього туру англійської Прем'єр-Ліги зіграли внічию - 1:1. При цьому лондонці грали більше тайму в меншості.

Команди почали поєдинок без обережно, не нагнітаючи особливо біля воріт опонентів. Проте вже в середині тайму рахунок відкрили гравці "Челсі". Кай Хаверц після подачі з кутового мало не потилицею закинув м'яч за комір Едуарду Менді - 1:0.

Але все ж під кінець тайму "Ліверпуль" зміг відігратися, та ще й отримав бонус у вигляді вилучення у суперників. На 46-й хвилині після подачі з кутового біля воріт "Челсі" виникла пожежа - перекладина і виноси з лінії воріт. Але під час одного з ударів м'яч влучив у руку Джеймсу, який знаходився вже на лінії воріт. Спершу рефері порушення не помітив, але після перегляду VAR прийняв блискавичне рішення - пенальті і "червона" для Джеймса. "Точку" впевнено реалізував Моххамед Салах - 1:1.

У другій половині "мерсисайдці" більше атакували, але "аристократи" грали надійно в захисті, самі намагаючись грати на контратаках. Але в підсумку голів більше команди не забивали.

У підсумку обидві команди після трьох турів мають по 7 очок. Стільки ж балів ще у двох клубів - "Вест Хема" і "Евертона".

Нагадаємо, раніше сьогодні "Ман Сіті" розгромив "Арсенал" 5:0. Українець Олександр Зінченко провів на полі весь другий тайм.