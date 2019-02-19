Ліверпуль - Баварія: де дивитися матч

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чепіонів

Встреча "Ливерпуля" и "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов станет для клубов первой со времен Суперкубка УЕФА 2001 года. По мнению букмекеров, преимущество в сегодняшнем матча на стороне хозяев поля.

19 февраля 21:55

Ливерпуль, стадион "Энфилд"

Поединок между липерульской и мюнхенской командами в первом раунде состоится на Энфилде. Начало матча в 21:55 по киевскому времени. В Украине в прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале "Футбол 1". Комментатор - Виктор Вацко.

Напомним, начиная с 1/8 финала на всех матчах Лиги чемпионов будет использоваться система видеопомощи арбитрам VAR. Бригада будет отслеживать явные ошибки, связанные с четырьмя ключевыми ситуациями в игре.