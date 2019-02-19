Ліверпуль - Баварія: анонс матчу

Фото: "Ліверпуль" - "Баварія" (twitter.com/ChampionsLeague)

Готуємося до першого поєдинку в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" вдома приймає мюнхенську "Баварію". Трансляція розпочнеться о 21:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають фаворитом фіналіста минулого сезону.

19 лютого 21:55

Ліверпуль, стадіон "Енфілд"

Раніше команди жодного разу не зустрічалися в найпрестижнішому європейському клубному турнірі. При цьому обидва клуби можуть похвалитися багатющою єврокубковою історією. Всього це шоста зустріч "Ліверпуля" і "Баварії" на континентальній арені і перша майже за 20 років. До цього шляху грандів перетнулися в 2001 році, коли "мерсисайдці" здолали мюнхенців 3:2 на стадіоні "Луї II" в Монако в Суперкубку УЄФА.

Обидва клуби є п'ятиразовими володарями трофея Ліги чемпіонів. "Ліверпуль" останню ЛЧ виграв у 2005, "Баварія" - в 2013 році. У минулому сезоні англійці поступилися "Реалу" в фіналі. "Баварія" тоді зупинилася за крок від київського фіналу, поступившись мадридському клубу за підсумками двох зустрічей плей-офф.

Орієнтовні склади:

"Ліверпуль": Аліссон; Александер-Арнолд, Фабіньо, Матіп, Робертсон; Хендерсон, Мілнер, Вейналдум, Салах; Фірміно, Мане

"Баварія": Нойєр; Кіммі, Зюле, Хуммельс, Алаба; Горецький, Тьяго; Гнабрі, Хамес, Коман; Левандовскі