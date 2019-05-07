ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ліверпуль - Барселона: анонс матчу

Новини » Спорт    07.05.2019 - 12:07
Ліверпуль - Барселона: анонс матчу
Фото: "Ліверпуль" - "Барселона" (twitter.com/LFC)

Готуємося до матчу півфінального поєдинку Ліги чемпіонів

У повторному півфінальному матчі Ліги чемпіонів зійдуться "Ліверпуль" і "Барселона". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають фаворитом англійський клуб. Перший поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь каталонців.

7 травня 22:00
Ліверпуль, стадіон "Енфілд"

 

Рахунок на "Камп Ноу" у першій грі відкрив колишній нападник "Ліверпуля" Луїс Суарес. Ліонель Мессі в останні 15 хвилин оформив дубль і довів справу до розгрому. Таким чином, Барселона" дуже близька до перемоги над "мерсисайдцями".

Проте з минулої Ліги чемпіонів "Барса" вилетіла якраз після перемоги в першому матчі з різницею в три м'ячі.

Каталонці не виходили у фінал Ліги чемпіонів УЄФА з 2015 року.

Чотири сезони тому "Барселона" виграла свій п'ятий титул і з тих пір не доходила до 1/2 фіналу. З п'яти останніх півфіналів "Барса" виграла лише два. "Ліверпуль" добрався до цієї стадії другий раз поспіль. Однак вийти в другий поспіль фінал буде надзвичайно важко. Тим більше що два останні матчі на "Енфілді" каталонці виграли.

"Аякс" обіграв "Тоттенхем" у першому півфіналі Ліги чемпіонів Мессі визнаний кращим гравцем матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Новини України ЛиверпульБарселонаполуфиналЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся