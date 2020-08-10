Злива та шквальний вітер: в Києві різко погіршиться погода

На місцях можливих підтоплень чергує спецтранспорт для ліквідації наслідків негоди
Сьогодні у Києві синоптики прогнозують грозу, зливи та сильні пориви вітру від +18 до +24 м/c. Також у столиці можливий град.
Про це повідомляє прес-служба Київської державної адміністрації.
Як зазначають у відомстві, Гідрослужба КК "Київавтодор" працює у посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень чергує 72 одиниці спецтранспорту для ліквідації наслідків негоди.
Нагадаємо, сьогодні в Україні спостерігатиметься погіршення погодних умов у західних, центральних та північних областях.
Крім того, раніше повідомлялось, що погода в Україні у понеділок, 10 серпня, буде з дощами і грозами на більшій території країни, а у південних регіонах температура повітря очікується до +32 градусів тепла.
Також цього тижня територію України охоплять дощі з грозами, а спека поступово відступить.