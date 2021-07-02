Злива накриє Україну. Є загроза паводків у горах
В Україні, крім південного регіону, сьогодні будуть йти дощі. У горах iснує загроза формування локальних селевих потоків.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Сьогодні в Україні грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; у західній частині місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).
У Києві та Київській області грози, вдень подекуди по області град, шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
На рiчках Закарпаття, річках басейнiв Прута, Сiрету (Івано-Франківська та Чернівецька області), Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очікуються пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,5 метрів.
В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків (жовтий рівень небезпеки).
Нагадаємо, дощі не відступають, але сьогодні на сході України сухо.
Зазначимо, УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на липень.
РБК-Україна писало, що за місяць у Києві оновлено 10 температурних рекордів.