RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Злива з грозою і блискавкою обрушилася на Ялту

Автор: Анастасія Рокитна

В окупованій Ялті почалася сильна злива з грозою і блискавкою. Підконтрольна Росії "влада" розгортає оперативний штаб.

Про це "голова адміністрації" Ялти Яніна Павленко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, збирають штаб для того, щоб посилити зараз ті тонкі місця, де ще можливі підтоплення, пов'язані зі зливами, які зараз посилилися.

Раніше рятувальники попередили кримчан про сильний дощ, грозу, град і вітер до 15-20 м/с до кінця суботи.

Минулого тижня через Чорноморський циклон на Крим обрушили найсильніші зливи, в результаті яких Керч, а потім Ялта опинилися в зоні повеней. В результаті через стихію постраждали сотні будинків, понад 1700 осіб були евакуйовані.

Нагадаємо, тоді в Ялті заявили, що подібне було сто років тому.

Крім того, в Ялті через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ливеньЯлта