В Ливане в результате израильского удара были ранены миротворцы ООН

Как заявили представители сил UNIFIL, 11 октября утром их штаб в Накуре (южный район Ливана) пострадал от взрывов "во второй раз за последние 48 часов".

"Двое миротворцев получили ранения в результате двух взрывов около смотровой башни. Один раненый миротворец был доставлен в больницу в Тире, а второй находится на лечении в Накуре", - говорится в заявлении UNIFIL.

Отмечается, что инцидент произошел вблизи "голубой линии" в Лаббуне, в частности, когда танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) "подошли вплотную к позиции ООН".

"Наши миротворцы остались на месте, а Силы быстрого реагирования UNIFIL были направлены на помощь и усиление позиций", - рассказали в миссии Временные силы ООН в Ливане.

Напомним, миротворцы ООН несут службу в южном Ливане по просьбе Совета Безопасности согласно резолюции 1701 (2006). В UNFIL снова подчеркнули необходимость гарантировать безопасность и безопасность персонала и имущества ООН и добавили, что неприкосновенность помещений ООН должна уважаться постоянно.

Реакция Запада на ранение миротворцев ООН в Ливане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и страны условного Запада осудили данную атаку.

Так, после случая Франция вызвала посла Израиля и обнародовала заявление вместе с Италией и Испанией, в котором такие нападения были названы "неоправданными".

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что просит Израиль не наносить удары по силам миссии UNIFIL.

Миссия ООН в Ливане и операция Израиля против "Хезболлы"

Напомним, ранее в Армии обороны Израиля призвали миротворцев ООН отойти подальше от района, где ЦАХАЛ проводит наземную военную операцию против боевиков "Хезболла" в Ливане на юге страны.

Между тем, руководитель миротворческой миссии ООН Лакруа заявил, что миротворцы в Ливане остаются на своих позициях. В Организации подчеркнули, что "стороны обязаны уважать безопасность миротворцев".

Как сообщалось ранее, миротворцы ООН действуют между рекой Литани на севере и "Голубой линией" на юге. Согласно информации на веб-сайте, миссия насчитывает более 10 тысяч человек - военнослужащих из 50 стран и около 800 гражданских сотрудников.

Добавим, на днях в Госдепе США заявили, что Вашингтон не хочет, чтобы миротворцы ООН в Ливане подвергались опасности любым способом, включая с нападениями со стороны Израиля.