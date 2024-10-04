Миротворцы ООН остаются на юге Ливана, где идет операция Израиля

Миротворцы Организации Объединенных Наций (ООН) на юге Ливана остаются на своих местах и продолжают деятельность. Перед этим Израиль призвал к переводу "голубых шлемов" из этого региона, где проводит операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам главы миротворческой миссии ООН Жана-Пьера Лакруа в четверг, миротворцы "продолжают делать все возможное для выполнения своего мандата Совета Безопасности в заведомо очень сложных условиях".

Представитель ООН отметил, что миротворцы на юге Ливана обеспечивают единую связь между военными странами.

Он добавил, что готовы планы на случай непредвиденных обстоятельств.

Миссия UNIFIL уполномочена Советом Безопасности помогать ливанской армии удерживать территорию, свободную от оружия и вооруженного персонала, кроме ливанских военных.

Отмечается, что это привело к трению с поддерживаемой Ираном организацией "Хезболла", которая фактически контролирует южный Ливан.

Что предшествовало

Ранее на этой неделе в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвали миротворцев ООН подготовиться к передислокации более чем на 5 км от границы между Израилем и Ливаном, известной как "голубая линия".

По данным агентства Reuters, израильские военные просили миротворцев отойти "как можно скорее, чтобы сохранить вашу безопасность". Так, напомним, на юге Ливана идет операция ЦАХАЛ против объектов "Хезболлы".

Заявление миссии ООН

Как заявил журналистам руководитель миротворческой миссии ООН Лакруа, миротворцы "остаются на своих позициях, все они".

"Стороны обязаны уважать безопасность миротворцев, и я хочу на этом настаивать", - подчеркнул он.

Также Лакруа сказал, что UNIFIL продолжает поддерживать связь с обеими странами - Ливаном и Израилем, назвав миссию "единственным каналом связи" между ними.

Добавим, что миссия работала над защитой гражданского населения и поддержкой безопасного передвижения граждан и доставки гуманитарной помощи.

"Голубые шлемы" в Ливане

Миротворцы ООН действуют между рекой Литани на севере и Голубой линией на юге.

Согласно информации на веб-сайте, миссия насчитывает более 10 тысяч человек - военнослужащих из 50 стран и около 800 гражданских сотрудников.

Напомним, Армия обороны Израиля призвала жителей более 20 городов на юге Ливана немедленно эвакуироваться из своих домов в четверг, поскольку они продолжали свою военную операцию в регионе, и нанесла удары по объектам "Хезболлы" в пригороде Бейрута.