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США не хотят, чтобы миротворцы ООН подвергались опасности в Ливане

Вторник 08 октября 2024 02:10
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США не хотят, чтобы миротворцы ООН подвергались опасности в Ливане Фото: США обеспокоены судьбой миротворцев ООН в Ливане (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты не хотят, чтобы миротворцы ООН в Ливане подвергались опасности любым способом, включая нападение со стороны Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство сослалось на слова представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, который во время брифинга в понедельник заявил, что наземные операции Израиля в Ливане пока остаются ограниченными, ведь израильские силы, похоже, готовы расширить наземные рейды на юг страны в первую годовщину войны в Секторе Газа.

По его словам, Вашингтон четко дал понять Израилю, что хочет оставить действующими дороги в аэропорт Бейрута.

В воскресенье, 6 октября, временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) выразили глубокую обеспокоенность "недавней деятельностью" Израиля вблизи позиций миссии в Ливане.

"Мы не хотим, чтобы силы UNIFIL подвергались опасности любым способом. Силы UNIFIL играют важную роль в установлении безопасности в Ливане", - сказал Миллер.

Миссия уполномочена Советом Безопасности помогать ливанской армии удерживать территорию свободной от оружия и вооруженного персонала, не принадлежащего ливанскому государству. Это вызвало трения с группировкой "Хезболла", которая фактически контролирует юг Ливана.

На прошлой неделе израильские военные попросили миротворцев ООН подготовиться к передислокации на расстояние более 5 км от границы между Израилем и Ливаном - известной как "голубая линия". Это нужно, чтобы "как можно быстрее обеспечить безопасность".

В четверг, 3 октября, глава миротворческого контингента ООН заявил, что миротворцы остаются на месте и обеспечивают единый канал связи между военными странами.

Операция Израиля против "Хезболлы" в Ливане

7 октября 2023 года террористы палестинского движения ХАМАС и "Исламский джихад" начали наземную и воздушную атаку с территории Сектора Газа на Израиль. В результате нападения погибли более 1200 израильтян, еще 250 были взяты в заложники.

С конца октября армия Израиля начала военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор.

Параллельно подконтрольные Ирану группировки "Хезболла" в Ливане и хуситы в Йемене, начали регулярно обстреливать дронами и ракетами территорию Израиля.

За последние месяцы обстрелы "Хезболлы" и Израиля стали более частыми и масштабными.

С 1 октября израильская армия начала наземную военную операцию против группировки «Хезболла» в Ливане. Подробнее об операции - читайте в материале РБК-Украина.

СМИ сообщили, что Израиль мог ликвидировали нового главу "Хезболлы" Хашима Софи ад-Дина во время атаки 4 октября. В данный момент отсутствует подтверждение этой информации.

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