В Ливане полностью исчезла электроэнергия

Глубокий финансовый кризис и регулярные воздушные "дуэли" между Израилем и боевиками группировки "Хезболла" спровоцировали полное отключение электроэнергии на территории Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным государственной энергетической компании, причиной масштабного блэкаута в стране стал дефицит газового мазута на фоне усиления трансграничных обстрелов между Израилем и группировкой "Хезболла".

Компания Electricite Du Liban (EDL) заявила, что последний энергоблок электростанции Захрани был "принудительно отключен". По ее данным, отключение электроэнергии повлияет на работу аэропорта, портов, водяных насосов, канализационных систем и тюрьмы страны.

В EDL заверили, что как только мазут будет поставлен, работа блоков электростанции возобновится и поставки электроэнергии возобновятся до прежнего уровня. Временный исполняющий обязанности министра энергетики Ливана Валид Фаяд заявил, что свет в стране могут вернуть в течение 24-48 часов.

Отключение электроэнергии произошло вскоре после того, как террористы "Хезболлы" выпустили залп ракет по Израилю. Атака стала ответом на удар израильских военных, в результате которого в Южном Ливане погибли 10 сирийских граждан, еще пятеро были ранены.

Обстрелы Ливана и Израиля

В субботу Израиль ударил из авиации по югу Ливана. Удар пришелся на жилой дом в городе Набатие. В результате атаки около 10 человек погибли, в том числе двое детей, и пятеро получили ранения.

Предварительно все жертвы были гражданами Сирии. Окончательное количество жертв удара будет объявлено после проведения тестов ДНК для установления личности погибших.

Израильские военные заявили, что авиаудар был нацелен на склад оружия, который использовался боевиками "Хезболлы".

Позже ливанские боевики заявили, что нанесли удар по кибуцу Айелет Хашахар на севере Израиля в ответ на удар по Набатие.

Израильские военные сообщили, что в результате ракетного обстрела из Ливана были ранены двое солдат. По их словам, всего во время последних обстрелов из Ливана было выпущено 55 ракет.

Финансовый кризис

С конца 2019 года Ливан страдает от худшего за последние десятилетия финансового кризиса. Правительство объявило дефолт по внешнему долгу и не смогло принять меры, необходимые для получения иностранной поддержки.

Средиземноморская страна с ограниченными финансовыми возможностями десятилетиями страдает от жесткого нормирования электроэнергии. Политические споры остановили планы капитального ремонта электроэнергетического сектора, а во время нынешнего финансового кризиса перебои с поставками электроэнергии усилились.

Ливанские домохозяйства и учреждения уже полагаются на подписку на частные резервные генераторы, поскольку неэффективное управление и коррупция привели к тому, что EDL годами не может обеспечить круглосуточное снабжение электроэнергии.

По словам Файяда, в связи с тем, что валютные резервы Банка Ливана уменьшаются, учреждение прекратило переводы для покрытия импорта топлива.